Словакия задерживает передачу Украине танков Т-72 из-за позиции ФРГ — СМИ
13:20 21.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия вынуждена откладывать поставку Украине 30 танков Т-72, так как не может договориться о получении взамен более современных танков из Германии. Об этом сообщила во вторник братиславская газета «Правда».
По ее данным, Словакия рассчитывала получить от ФРГ 30 танков Leopard последней модификации. Но Берлин готов поставить Братиславе только 15 более старых Leopard 2A4. Их недостаточно для обеспечения оборонных нужд республики. «Словакия располагает 30 танками Т-72. Поэтому для нас не является решением [получение] 15 основных танков Leopard, так как для танкового батальона нам нужно 30 основных боевых танков», — привела газета выдержку из служебного документа Минобороны.
Словакия направила Украине вооружений на сумму свыше 150 млн евро, в том числе ракетно-зенитный комплекс С-300. В Братиславе рассматривают возможность передачи Киеву сверхзвуковых истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС республики.
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