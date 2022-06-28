МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге
12:05 28.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с вооружением, поставленным из США и ЕС, в городе Кременчуге под Полтавой, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — заявил Конашенков.
«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — добавил он.
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