МО РФ прокомментировало "удар по ТЦ" в Кременчуге

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России нанесли удар высокоточным оружием по ангарам с вооружением, поставленным из США и ЕС, в городе Кременчуге под Полтавой, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — заявил Конашенков.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — добавил он.