ВСУ выпустили по городу Снежное в ДНР ракеты из РСЗО HIMARS
18:40 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины выпустили ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Снежное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в понедельник.
По его данным, украинские силовики вели огонь из населенного пункта Константиновка. В городе зафиксированы повреждения ясли-сада, многоквартирных домов, а также предприятия «Снежнянскхиммаш».
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