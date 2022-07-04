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ВСУ выпустили по городу Снежное в ДНР ракеты из РСЗО HIMARS

18:40 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS по городу Снежное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в понедельник.

По его данным, украинские силовики вели огонь из населенного пункта Константиновка. В городе зафиксированы повреждения ясли-сада, многоквартирных домов, а также предприятия «Снежнянскхиммаш».

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