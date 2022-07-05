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Меморандум с Турцией не предполагает изменения шведского порядка экстрадиции — глава МИД

15:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меморандум, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией на саммите НАТО в Мадриде, призван дать турецкому парламенту понять, что тот может ратифицировать расширение альянса. Как сообщила во вторник глава шведского МИД Анн Линде на пресс-конференции по итогам церемонии подписания протоколов о вступлении в НАТО, при этом никакого изменения действующего в Швеции порядка экстрадиции или списка лиц для выдачи он не включает.

«Меморандум, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией, направлен на устранение опасений Турции в отношении терроризма. Меморандум даст понять турецкому парламенту, что он может ратифицировать протокол о присоединении, — заявила министр. — Меморандум не содержал списков имен, они не упоминались во время мадридских переговоров».

При этом, отметила Линде, возможные запросы на экстрадицию госструктуры будут рассматривать исходя из шведского и международного законодательства. «Все запросы об экстрадиции будут рассматриваться в обычном порядке, через наше законодательство, а окончательное решение будет принимать Верховный суд. Так мы действовали в последние годы, так мы будем действовать», — подчеркнула она.

Линде заверила, что Швеция будет «соблюдать это соглашение (меморандум — прим. ТАСС) и следовать ему». «У нас будет лучшее сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обмена информацией», — добавила она.

Министр напомнила, что «членство в НАТО пользуется широкой поддержкой населения Швеции и что членство важно для обеспечения безопасности шведского народа».

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