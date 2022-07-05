Меморандум с Турцией не предполагает изменения шведского порядка экстрадиции — глава МИД
15:32 05.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меморандум, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией на саммите НАТО в Мадриде, призван дать турецкому парламенту понять, что тот может ратифицировать расширение альянса. Как сообщила во вторник глава шведского МИД Анн Линде на пресс-конференции по итогам церемонии подписания протоколов о вступлении в НАТО, при этом никакого изменения действующего в Швеции порядка экстрадиции или списка лиц для выдачи он не включает.
«Меморандум, подписанный Финляндией, Швецией и Турцией, направлен на устранение опасений Турции в отношении терроризма. Меморандум даст понять турецкому парламенту, что он может ратифицировать протокол о присоединении, — заявила министр. — Меморандум не содержал списков имен, они не упоминались во время мадридских переговоров».
При этом, отметила Линде, возможные запросы на экстрадицию госструктуры будут рассматривать исходя из шведского и международного законодательства. «Все запросы об экстрадиции будут рассматриваться в обычном порядке, через наше законодательство, а окончательное решение будет принимать Верховный суд. Так мы действовали в последние годы, так мы будем действовать», — подчеркнула она.
Линде заверила, что Швеция будет «соблюдать это соглашение (меморандум — прим. ТАСС) и следовать ему». «У нас будет лучшее сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обмена информацией», — добавила она.
Министр напомнила, что «членство в НАТО пользуется широкой поддержкой населения Швеции и что членство важно для обеспечения безопасности шведского народа».
Новости
- 17:00 05.07.2022
- России потребуется 10 лет для доведения поставок газа в Азию до уровня экспорта в ЕС — МЭА
- 16:32 05.07.2022
- Россия не собирается выходить из ОБСЕ — Джабаров
- 16:12 05.07.2022
- Более 20 снарядов прилетело на территорию Курской области со стороны Украины — губернатор
- 16:00 05.07.2022
- Цены на газ для жителей Молдавии выросли за год в шесть раз
- 15:12 05.07.2022
- Корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — Пушилин
- 15:00 05.07.2022
- Территорию у посольства Великобритании в Москве официально назвали площадь ЛНР
- 14:45 05.07.2022
- В Еврейском агентстве отрицают запрет на работу в России
- 14:32 05.07.2022
- Курс доллара на Мосбирже превысил 60 руб., евро поднялся выше 62 руб.
- 14:12 05.07.2022
- Саудовская Аравия повысила цены на августовские поставки в Азию — Bloomberg
- 14:02 05.07.2022
- В России может быть прекращена деятельность Еврейского агентства для Израиля - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать