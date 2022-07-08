Сорок процентов американцев считают инфляцию главной проблемой в США — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 40% американцев считают ситуацию с инфляцией одной из основных проблем, решению которой правительство США должно уделить больше внимания. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с социологической службой NORC (Эн-оу-ар-си) Чикагского университета.

По данным исследователей, в декабре 2021 года только 14% опрошенных упоминали инфляцию в качестве проблемного момента, а в декабре 2020-го — лишь 1%. 77% респондентов в качестве проблемы назвали экономическую ситуацию, тогда как в декабре таких было 68%.

Проблематичным видят свое финансовое положение 44% опрошенных. Среди них увеличилось тех, кто беспокоится о росте цен на энергоресурсы (33% против 10% в декабре) и стоимости продуктов питания (9% сейчас против менее 1% в декабре).

Как пишет агентство, на фоне роста обеспокоенности американцев экономическим положением в стране коронавирус главной проблемой считают лишь 4% опрошенных, тогда как в декабре 2021 года этот показатель составлял 37%. В целом опрос показал, что 69% американцев не одобряют экономическую политику администрации президента США Джо Байдена, среди них 93% — сторонники Республиканской партии и 43% — демократы.