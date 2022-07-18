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Москва тщательно фиксирует заявления кандидатов в премьеры Британии в адрес РФ — Песков

15:32 18.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидаты на пост премьер-министра Британии не отличаются дипломатической сдержанностью, Москва тщательно фиксирует их заявления в отношении России. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, все претенденты на этот пост (премьера Британии — прим. ТАСС) не могут похвастаться, наверное, дипломатической сдержанностью, но скорее это их проблемы. Безусловно, все эти высказывания и заявления мы тщательно фиксируем», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности российского лидера Владимира Путина в будущем встретиться с новым британским премьером в контексте антироссийских заявлений кандидатов на этот пост.

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