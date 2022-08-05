ВКС России уничтожили в Сирии боевиков группировки, обучающейся инструкторами США — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС РФ уничтожили 4 августа в Сирии в так называемой белой пустыне боевиков группировки, которая обучается инструкторами сил специальных операций США. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в пятницу.

«4 августа 2022 года при проведении воздушного патрулирования экипажи российских ВКС выявили и уничтожили группу боевиков террористической группировки „Лива Шухада Эль-Карьятейн“, скрывавшуюся в оборудованных укрытиях пустыни Белая», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны России, данная группировка базируется в зоне Эт-Танфа, снабжается и обучается инструкторами сил специальных операций армии США. «Летчиками армейской авиации ВКС России все боевики были успешно уничтожены», — добавили там.