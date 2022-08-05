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НОВОСТИ

Путин и Эрдоган вели переговоры в Сочи более четырех часов

19:45 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.«Да. Завершились», — сказал представитель Кремля.


Встреча лидеров началась в 15:21 и продлилась чуть больше четырех часов. На повестку дня был вынесен широкий круг тем: от двустороннего сотрудничества России и Турции до обсуждения региональной проблематики — кризиса на Украине, ситуации в Нагорном Карабахе, обстановки в Сирии. Перед началом переговоров Путин и Эрдоган поприветствовали друг друга перед журналистами. Пресс-конференции по итогам встречи не ожидается, это связано с графиками двух президентов

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