Турция и Россия договорились о переходе к торговле в рублях — Эрдоган

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным достигнута договоренность о переходе к двусторонней торговле в рублях. Заявления турецкого лидера журналистам президентского пула по возвращении из Сочи приводит телеканал ТРТ.

«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России. К тому же есть карта „Мир“. В настоящее время ее принимают пять наших банков. Есть очень серьезные подвижки в этом вопросе, что в конечном счете улучшит условия пребывания туристов, приезжающих из России. Они смогут совершать покупки, оплачивать отели. Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран», — сказал Эрдоган, не уточнив повестку встречи.