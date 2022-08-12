Вся ответственность за деградацию отношений РФ и Японии лежит на Токио — МИД РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся полнота ответственности за деградацию отношений России и Японии лежит на администрации японского премьера Фумио Кисиды. Об этом заявил в пятницу директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев на круглом столе в Совете Федерации «Эхо трагедии Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины атомных бомбардировок США японских городов».

«Вся полнота ответственности за нынешнюю деградацию в двусторонних связях лежит на администрации Кисиды, которая взяла откровенно русофобский курс в русле безоглядной солидаризации с Вашингтоном», — сказал дипломат.