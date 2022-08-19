Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в начале сентября - Ульянов

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в начале сентября. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Говорить что-либо о деталях пока рано, это все вопросы чрезвычайно чувствительные, мы обсуждаем и будем дальше обсуждать модальности проведения миссии, маршрут, количество людей, которые будут задействованы в этом, как долго они пробудут на станции, для выполнения каких задач они туда направляются, — отметил он. — Когда может состояться миссия — прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября, если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ».