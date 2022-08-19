0
0
154
НОВОСТИ

Визит делегации МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться в начале сентября - Ульянов

12:40 19.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в начале сентября. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Говорить что-либо о деталях пока рано, это все вопросы чрезвычайно чувствительные, мы обсуждаем и будем дальше обсуждать модальности проведения миссии, маршрут, количество людей, которые будут задействованы в этом, как долго они пробудут на станции, для выполнения каких задач они туда направляются, — отметил он. — Когда может состояться миссия — прогнозы далеко не всегда сбываются, но, по моим ощущениям, речь может вполне реально идти о первых числах сентября, если только опять не возникнут какие-то посторонние факторы, не имеющие отношения к целям и задачам визита МАГАТЭ».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 19.08.2022
Жителям Германии предложили обтираться тряпкой, вместо принятия душа в целях экономии
0
21
13:45 19.08.2022
Турция не собирается "свергать или несвегать" Асада - Эрдоган
0
57
13:30 19.08.2022
Возобновление проекта «Северный поток — 2» не стоит на повестке дня - Правительство ФРГ
0
91
13:00 19.08.2022
Эрдоган: Турция займется восстановлением разрушенной инфраструктуры Украины
0
143
12:55 19.08.2022
Сбер снизит комиссию по SberPay QR для бизнеса
0
133
12:30 19.08.2022
Украина тщетно пытается получить от Германии дополнительные партии оружия - Welt
0
193
12:10 19.08.2022
Представитель МИД КНР: Мы не ездили в США, чтобы там поддержать независимость Аляски
0
207
11:30 19.08.2022
Патрушев заявил, что Запад не прекращает готовиться к открытому вооруженному конфликту с РФ
0
269
11:15 19.08.2022
Число госпитализаций с COVID-19 увеличилось в 38 субъектах РФ
0
227
10:20 19.08.2022
Под санкции со стороны WADA может попасть Норвегия - СМИ
0
316

Возврат к списку