Около пяти мощных взрывов произошли в Мелитополе
09:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе, передает в пятницу корр. ТАСС.
По предварительной информации, сработала ПВО.
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