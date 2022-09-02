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Около пяти мощных взрывов произошли в Мелитополе

09:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно пять сильных взрывов произошли в Мелитополе, передает в пятницу корр. ТАСС.

По предварительной информации, сработала ПВО.

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