Деятельность «Гринпис» и WWF в России вызывает вопросы — спецпредставитель президента РФ
11:00 02.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эффективность деятельности зарубежных природоохранных организаций в России вызывает сомнения. «Гринпис» занимается фальсификацией, а Всемирный фонд дикой природы (WWF) — излишним самопиаром, считает специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
«Я весьма скептически отношусь к деятельности „Гринпис“, и не потому, что эта организация не в России находится. Да, есть российский филиал „Гринпис“, но этот филиал — это марионетка. <…> Методы, которые использует „Гринпис“, мне не нравятся. В пример та же Камчатка, помните, здесь недавно зацвели водоросли, это, как потом выяснилось, случалось и ранее. <…> Но что сделал „Гринпис“? Взял космический снимок акватории, прилегающей к Камчатке, нарисовал желтое пятно и показал: смотрите, что делают русские», — сказал он на II этапе всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема».
По словам Иванова, организация часто занимается фальсификацией.
По мнению спецпредставителя, деятельность WWF России также вызывает вопросы. «Всемирный фонд дикой природы, он очень широко известен, не бедная организация, но она уж очень много средств тратит на самопиар и подкуп журналистов», — сказал он.
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