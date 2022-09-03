Китай и Россия еще глубже осознали важность поддержки друг друга — глава МИД КНР

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай и Россия в большей степени осознали важность взаимной поддержки на фоне изменений в международных отношениях. Об этом в пятницу заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с послом РФ в Пекине Андреем Денисовым.

«В контексте глубокой перестройки и эволюции международных отношений Китай и Россия <…> еще больше осознали важность укрепления сотрудничества и взаимной поддержки друг друга — двух крупных держав, работающих плечом к плечу», — приводит в субботу слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Китайский министр отметил, что Пекин и Москва глубже поняли значение достижений их добрососедской дружбы и взаимовыгодных отношений. Кроме того, по словам Ван И, КНР и РФ стали лучше осознавать ценный опыт отказа от присоединения к блокам и нацеливания совместных действий против третьих стран.

Ван И также высоко оценил работу посла России в Китае по развитию сотрудничества между КНР и РФ в различных областях, укреплению дружбы и взаимного доверия между народами двух стран.

После введения западными странами санкций против России из-за специальной военной операции на Украине Китай призвал Запад не разжигать конфликт и отказаться от давления на РФ. Россия осудила посещение в августе американскими политиками острова Тайвань, назвав их действия провокацией.

По данным Главного таможенного управления КНР, объем торговли Китая и России за первые семь месяцев текущего года вырос на 29% в годовом исчислении, до 97,71 млрд долларов.