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Неизвестный пытался поджечь отдел полиции в Ижевске и ранил двух сотрудников ППС

11:30 03.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, при задержании он ранил ножом двух сотрудников ППС. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Удмуртии.

«Около 02:00 (01:00 мск) неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции № 2 в Ижевске две бутылки с зажигательной смесью. На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двоих полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу», — сказал собеседник.

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