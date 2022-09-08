Окончательное решение об участии Путина в саммите G20 будет принято позднее — Ушаков
12:20 08.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль ориентируется на то, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите Группы двадцати (G20) в ноябре, но окончательно это будет решено и подтверждено позднее, сообщил журналистам на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Что касается ноября: [саммит G20 на] Бали, [саммит] АТЭС — мы ориентируемся на участие президента, но это еще позднее подтвердим, поскольку нужно будет учитывать целый ряд факторов, в том числе и в связи с распространением коронавируса», — сказал он.
Как пояснил представитель Кремля, позже будет определен и формат участия российского президента в этих встречах. Это зависит в том числе от того, в каком виде на мероприятии будут выступать другие лидеры. «В сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии», — подытожил Ушаков.
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