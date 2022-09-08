В Москве выявили 7 896 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 896 против 8 400 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 077 829 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 30 против 34 днем ранее, до 45 409. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 616, до 2 853 729.