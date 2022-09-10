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О смерти Елизаветы II известили королевских пчел - СМИ

19:30 10.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Королевских пчел, которых содержат на территории Букингемского дворца и Кларенс-хауса, уведомили о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. О том, что необычная древняя традиция была соблюдена, сообщила в субботу на своем сайте газета «Дейли мейл».

Как рассказал изданию королевский пчеловод Джон Чеппел, в пятницу он обернул семь ульев в резиденциях монарха и наследника престола черными траурными лентами, после чего тихим голосом сообщил пчелам, что их хозяйка умерла. Насекомым было сказано, что отныне у них будет новый владелец — король Карл III, которому они должны верно служить. В основе традиции лежит английское поверье, что рой покинет улей или перестать делать мед, если пчелам не сообщат, что у них сменился хозяин.

«В каждый улей надо постучать и сказать: „Ваш господин умер, но улетать не надо. Новый господин будет к вам добр“. <…> Для меня самого было огромной честью помогать королеве [с уходом за пчелами], и я надеюсь, что теперь смогу делать то же для короля», — сказал 79-летний Чеппел.

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