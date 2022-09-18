На фоне энергокризиса Франция решила восстановаить старые АЭС
11:23 18.09.2022 Источник: Газета.Ru
Во Франции на фоне энергетического кризиса решили отремонтировать старые атомные электростанции, начав работы по их восстановлению. Об этом сообщает Bloomberg.
В статье указали, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году отремонтировать обветшавшие АЭС. При этом из 56 реакторов по всей стране 35 выведены из эксплуатации, а 12 готовятся к отключению. Поэтому расходы по их восстановлению составят около €29 млрд.
По словам автора статьи, Франция испытывает огромную потребность в получении энергии, поэтому есть соблазн отложить ремонтные работы и запустить те реакторы, которые еще более или менее работают, так как угроза безопасности на разных станциях варьируется.
В агентстве отметили, что в стране сейчас мало квалифицированных кадров, которые могут заниматься восстановлением. Поэтому Франция задействует все имеющиеся ресурсы для облегчения энергетического кризиса в Европе. В частности, была открыта школа сварщиков, которая приглашает специалистов из Европы и других стран.
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