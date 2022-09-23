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Украина просит Запад срочно начать поставлять ей современные танки

10:32 23.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина просит страны Запада срочно начать поставлять ей современные танки, однако США и их союзники не спешат удовлетворять этот запрос Киева. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники газета Politico.

"Сейчас это (современные танки) первое в их списке, раньше такого не было. <...> Они пытаются вернуть территорию, танки помогут сделать это", - заявил изданию сотрудник Конгресса.

Как пишет Politico, по мнению экспертов и украинских должностных лиц, американские танки Abrams и немецкие Leopard могут значительно повысить боеспособность ВСУ. Однако, по сведениям газеты, курирующие вопросы нацбезопасности должностные лица в Вашингтоне и Берлине колеблются с принятием решения о поставке соответствующей техники Киеву, в частности из-за трудностей с логистикой и обучением ВСУ ее использованию. "Довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания. <...> Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить", - заявил Politico американский чиновник, имя которого не называется.

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