Украинцы массово приезжают в Польшу, оформляют пособия и уезжают назад — мэр Пшемысля
13:32 27.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Украины наладили процесс получения в Польше социальных пособий, массово приезжая в республику только для их оформления. Об этом заявил мэр приграничного города Пшемысль Войчех Бакун.
«Нельзя не заметить практику, которая существует уже некоторое время и периодически набирает обороты. Нельзя не отметить организованные перевозки женщин с детьми, у которых на бумаге прописаны процедуры, которые они должны пройти для получения материальной и финансовой помощи», — цитирует во вторник слова градоначальника радио «Эска».
«Каждый день эти люди выстраиваются в очередь перед горуправлением, затем идут в Городской центр социальной помощи и Управление социального обеспечения для подачи заявлений на получение пособий. Затем они возвращаются на Украину на организованном транспорте», — сообщил Бакун.
По его словам, организации, оказывающие гуманитарную помощь, уже поняли, что происходит, и прекратили оказание поддержки таким людям. «Спрашивается, почему наши законодатели до сих пор не заметили проблемы опустошения польской системы социальной помощи?» — указал градоначальник.
«Я за то, чтобы помогать, но в случае помощи беженцам, спасающимся от войны, наверное, речь не идет о переходе целых сообществ на нашу систему социального обеспечения?» — добавил Бакун, призвав депутатов, сенаторов и министров обратить внимание на эту практику, потому что у органов местного самоуправления нет никаких инструментов для ее предотвращения.
Согласно последним данным польской погранохраны, с 24 февраля в Польшу с Украины въехали 6,58 млн человек. В обратном направлении выехали 4,81 млн.
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