Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.

«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский в понедельник в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага сообщила о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве. Очевидцы сообщили ТАСС в понедельник о трех взрывах в центре Киева.