Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей Украине
11:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о воздушной тревоге по всей стране.
«Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадания ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые», — написал Зеленский в понедельник в своем телеграм-канале.
Ранее пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага сообщила о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве. Очевидцы сообщили ТАСС в понедельник о трех взрывах в центре Киева.
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