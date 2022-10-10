Запаса боеприпасов у войск Германии хватит на один-два дня боевых действий — Business Insider

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Германии располагают запасами боеприпасов, которых в случае начала войны хватит на один-два дня боевых действий, для их восполнения требуется не менее 20 миллиардов евро. Об этом сообщает в понедельник портал «Бизнес инсайдер» со ссылкой на экспертов, депутатов Бундестага и представителей оборонной промышленности.

НАТО требует от стран-участниц иметь запасы, которых хватит по меньшей мере на 30 дней боевых действий. Как отмечает портал, о проблеме давно известно, нехватка боеприпасов уже отразилась на обучении и учениях. Кроме того, страна осуществляет поставки Украине, но не пополняет запасы. «Разумеется ситуация не исправится, если из запасов Бундесвера забирают боеприпасы, но в то же время не обращаются к промышленности за соответствующими заказами», — рассказал исполнительный директор Федеральной ассоциации немецкой безопасности и оборонной промышленности Кристоф Ацподиен.

Уполномоченная по Вооруженным силам ФРГ в Бундестаге Ева Хёгль отметила, что Германии требуется потратить 20 миллиардов евро на закупку новых снарядов. Стране также не хватает складов. Ряд экспертов при этом считает, что требуется потратить до 30 миллиарда евро до 2030 года. Некоторые депутаты уже высказывают недовольство тем, что Минобороны и вооруженные силы медлят в вопросе закупок. «Мы должны наконец-то нарастить темп», — сказал порталу парламентарий, входящий в одну из партий коалиционного правительства.