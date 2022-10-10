Кадыров заявил, что теперь «на все 100%» доволен проведением СВО
15:00 10.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь абсолютно доволен проведением спецоперации.
«Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — написал он в понедельник в своем телеграм-канале.
«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешевка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада», — добавил Кадыров.
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