Власти Крыма не собираются вводить комендантский час

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час, а также ограничивать въезд и выезд в регионе в связи с введением среднего уровня реагирования, сообщил в среду в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Президент <…> ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — написал Аксенов.