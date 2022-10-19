0
0
2
НОВОСТИ

Власти Крыма не собираются вводить комендантский час

18:20 19.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час, а также ограничивать въезд и выезд в регионе в связи с введением среднего уровня реагирования, сообщил в среду в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Президент <…> ввел в Республике Крым и еще нескольких субъектах РФ, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, что поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике. Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — написал Аксенов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.10.2022
В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
0
96
09:20 19.10.2022
ВС Украины стягивают технику и десятки тысяч военных к Херсонщине — Стремоусов
0
109
18:40 18.10.2022
Число погибших из-за падения военного самолета на дом в Ейске выросло до 15-ти
0
202
14:32 18.10.2022
ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины
0
247
11:05 18.10.2022
ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС
0
259
16:32 17.10.2022
В Винницкой области Украины произошла серия взрывов
0
406
15:32 17.10.2022
Около 170 танков и до 200 боевых машин прибудут в Белоруссию из РФ
0
396
13:20 17.10.2022
Российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области — МО РФ
0
406
12:55 16.10.2022
По всей Украине объявлена воздушная тревога - СМИ
0
550
09:40 16.10.2022
Володин: Частичная мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Если вы столкнулись с нарушениями, обращайтесь
0
558

Возврат к списку