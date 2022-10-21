В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темы увеличения срока службы в армии по призыву и призыва женщин в Кремле не обсуждаются. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение министерства обороны», — сказал представитель Кремля, комментируя предложение увеличить срок службы в армии по призыву. «Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», — повторил он.

Говоря об идее призыва в армию женщин, Песков отметил, что в Кремле «никаких обсуждений на этот счет не было».