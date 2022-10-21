Путин всегда был открыт к переговорам по Украине — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин с самого начала был открыт для переговоров по Украине, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сейчас Путин якобы «гораздо мягче и более открыт для диалога, чем в прошлом».

«Путин, собственно, был открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил», — заметил представитель Кремля, комментируя это высказывание.