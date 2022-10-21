Путин всегда был открыт к переговорам по Украине — Песков
13:05 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин с самого начала был открыт для переговоров по Украине, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что сейчас Путин якобы «гораздо мягче и более открыт для диалога, чем в прошлом».
«Путин, собственно, был открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил», — заметил представитель Кремля, комментируя это высказывание.
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