0
0
112
НОВОСТИ

В Новой Зеландии госчиновников обязали использовать для общения с гражданами простой язык

14:12 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон «О простом языке» был принят новозеландскими парламентариями и в пятницу одобрен представителем британского королевского двора. Об этом сообщили в канцелярии государственного парламента страны.

Согласно новому закону, все государственные службы и агентства Новой Зеландии должны «составлять свои документы простым и понятным языком». «Использование понятного языка и простых слов облегчает прочтение и делает содержание [документов] доступным для широкого круга людей, включая тех, для кого английский язык не является родным. Это повышает доверие и прозрачность, обеспечивает справедливость <…> и повышает эффективность [работы государственных служб]», — указано в законе.

Как отметила депутат новозеландского парламента Рейчел Бояк, новый закон обяжет государство «общаться с новозеландцами ясным, кратким и понятным языком» и упростит взаимодействие граждан с госструктурами. «Большая часть информации, которую мы, как представители общественности, получаем от правительственных ведомств, написана сложным языком с большим количеством сложных слов, ненужных сокращений и специальных выражений», — указала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:00 21.10.2022
Уроки из ошибок при мобилизации извлекаются — Песков
0
2
14:32 21.10.2022
Решить проблему алкоголизма помогут не запреты, а возможности для саморазвития — Путин
0
71
14:00 21.10.2022
Средний размер автокредита в РФ в сентябре снизился на 3,6%
0
114
13:32 21.10.2022
Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» многих в Европе удивит — Песков
0
228
13:20 21.10.2022
ВСУ при обстреле переправы в Херсоне намеренно целились по журналистам — Стремоусов
0
196
13:05 21.10.2022
Путин всегда был открыт к переговорам по Украине — Песков
0
211
13:00 21.10.2022
В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин
0
189
12:32 21.10.2022
В Москве выявили 660 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
205
12:27 21.10.2022
Теперь и для новостроек: Сбер, ДОМ.РФ и Росреестр усовершенствовали электронные закладные
0
236
12:05 21.10.2022
Трасс доказала уязвимость англосаксонской модели в глобальном управлении — эксперт КНР
0
266

Возврат к списку