В Новой Зеландии госчиновников обязали использовать для общения с гражданами простой язык
14:12 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон «О простом языке» был принят новозеландскими парламентариями и в пятницу одобрен представителем британского королевского двора. Об этом сообщили в канцелярии государственного парламента страны.
Согласно новому закону, все государственные службы и агентства Новой Зеландии должны «составлять свои документы простым и понятным языком». «Использование понятного языка и простых слов облегчает прочтение и делает содержание [документов] доступным для широкого круга людей, включая тех, для кого английский язык не является родным. Это повышает доверие и прозрачность, обеспечивает справедливость <…> и повышает эффективность [работы государственных служб]», — указано в законе.
Как отметила депутат новозеландского парламента Рейчел Бояк, новый закон обяжет государство «общаться с новозеландцами ясным, кратким и понятным языком» и упростит взаимодействие граждан с госструктурами. «Большая часть информации, которую мы, как представители общественности, получаем от правительственных ведомств, написана сложным языком с большим количеством сложных слов, ненужных сокращений и специальных выражений», — указала она.
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