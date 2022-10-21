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Решить проблему алкоголизма помогут не запреты, а возможности для саморазвития — Путин

14:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что справиться с проблемой алкоголизма в стране помогут не запреты, а наличие у людей возможностей для саморазвития.

«Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — отметил он в пятницу на встрече с магаданским губернатором Сергеем Носовым.

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