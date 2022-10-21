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НОВОСТИ

Уроки из ошибок при мобилизации извлекаются — Песков

15:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с ошибками при проведении частичной мобилизации во многом выправилась, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока делать какие-то выводы преждевременно», — сказал представитель Кремля. Он напомнил, что некоторые регионы уже завершили процесс призыва граждан по частичной мобилизации, в некоторых субъектах РФ она продолжается.

«Мы видим, что по многим параметрам ситуация выправилась, необходимые уроки выносятся. Давайте дождемся, когда она (мобилизация — прим. ТАСС) будет завершена уже по всей стране», — заключил Песков.

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