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Фадеев направил в ООН обращение с просьбой отреагировать на расстрел переправы в Херсоне

16:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращения в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с требованием отреагировать на обстрел переправы в Херсоне, в ходе которой погибли мирные граждане, в том числе журналисты. Об этом сообщает телеграм-канал СПЧ.

«Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева. На протяжении десятков лет западные институты навязчиво учили нас, как нужно соблюдать права человека. И какими на поверку оказались эти „учителя“? Регулярное игнорирование информации о военных преступлениях Киева свидетельствует об ангажированности ведущих международных структур, призванных защищать и продвигать права человека», — цитирует Фадеева телеграм-канал.

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