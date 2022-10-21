Фадеев направил в ООН обращение с просьбой отреагировать на расстрел переправы в Херсоне
16:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил обращения в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с требованием отреагировать на обстрел переправы в Херсоне, в ходе которой погибли мирные граждане, в том числе журналисты. Об этом сообщает телеграм-канал СПЧ.
«Я сегодня направил обращения в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International с требованием немедленно отреагировать на это вопиющее военное преступление Киева. На протяжении десятков лет западные институты навязчиво учили нас, как нужно соблюдать права человека. И какими на поверку оказались эти „учителя“? Регулярное игнорирование информации о военных преступлениях Киева свидетельствует об ангажированности ведущих международных структур, призванных защищать и продвигать права человека», — цитирует Фадеева телеграм-канал.
НОВОСТИ
- 16:12 21.10.2022
- Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
- 15:32 21.10.2022
- Украинских военнопленных предложили перевоспитывать с помощью российского телевидения
- 15:12 21.10.2022
- Латвийская православная церковь просит у РПЦ автокефалию
- 15:00 21.10.2022
- Уроки из ошибок при мобилизации извлекаются — Песков
- 14:32 21.10.2022
- Решить проблему алкоголизма помогут не запреты, а возможности для саморазвития — Путин
- 14:12 21.10.2022
- В Новой Зеландии госчиновников обязали использовать для общения с гражданами простой язык
- 14:00 21.10.2022
- Средний размер автокредита в РФ в сентябре снизился на 3,6%
- 13:32 21.10.2022
- Истина по делу о диверсии на «Северных потоках» многих в Европе удивит — Песков
- 13:20 21.10.2022
- ВСУ при обстреле переправы в Херсоне намеренно целились по журналистам — Стремоусов
- 13:05 21.10.2022
- Путин всегда был открыт к переговорам по Украине — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать