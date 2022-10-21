Украинских военнопленных предложили перевоспитывать с помощью российского телевидения

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный эксперт предложил перевоспитывать украинских военнопленных с помощью российского телевидения. Это позволит «пробудить глубинное русское сознание» и избежать ненужных жертв.

«Нужные» передачи дадут возможность украинскому солдату почувствовать единение с Отечеством, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«У нас есть надежда на то, что солдат Украины, побывав в плену и прослушав цикл нужных радио- и телепередач, проснётся в своём глубинном русском сознании, вернётся в лоно нашего единого Отечества. На мой взгляд, с людьми можно работать. Макаренко, да, табуретками вбивал порой в своих воспитанников дисциплину. Но вбивал же и вырастил очень достойных граждан Советского Союза. Разные методы есть перевоспитания. Но убийство человека — это не единственный метод избавиться от проблемы, которую он несёт».

Михайлов добавил, что американские и британские кураторы ВСУ считают украинцев пушечным мясом, а их жизни — расходным материалом.