Украинских военнопленных предложили перевоспитывать с помощью российского телевидения
15:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военный эксперт предложил перевоспитывать украинских военнопленных с помощью российского телевидения. Это позволит «пробудить глубинное русское сознание» и избежать ненужных жертв.
«Нужные» передачи дадут возможность украинскому солдату почувствовать единение с Отечеством, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«У нас есть надежда на то, что солдат Украины, побывав в плену и прослушав цикл нужных радио- и телепередач, проснётся в своём глубинном русском сознании, вернётся в лоно нашего единого Отечества. На мой взгляд, с людьми можно работать. Макаренко, да, табуретками вбивал порой в своих воспитанников дисциплину. Но вбивал же и вырастил очень достойных граждан Советского Союза. Разные методы есть перевоспитания. Но убийство человека — это не единственный метод избавиться от проблемы, которую он несёт».
Михайлов добавил, что американские и британские кураторы ВСУ считают украинцев пушечным мясом, а их жизни — расходным материалом.
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