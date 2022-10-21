Латвийская православная церковь просит у РПЦ автокефалию
15:12 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением о предоставлении автокефалии. Решение об этом было принято в пятницу на заседании состоявшегося в Риге собора ЛПЦ, сообщил портал bb.lv.
Портал ссылается на участвовавшего в соборе священника, который заявил, что принято решение "обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации".
В соборе участвовали представители духовенства и миряне - всего 161 делегат. Против такого обращения был подан один голос.
В начале октября Минюст Латвии направил обращение в отдел внешних церковных связей РПЦ с просьбой предоставить ЛПЦ автокефалию.
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