Латвийская православная церковь просит у РПЦ автокефалию

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвийская православная церковь (ЛПЦ) обратилась к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с прошением о предоставлении автокефалии. Решение об этом было принято в пятницу на заседании состоявшегося в Риге собора ЛПЦ, сообщил портал bb.lv.

Портал ссылается на участвовавшего в соборе священника, который заявил, что принято решение "обратиться к святейшему патриарху Кириллу с призывом о помощи в каноническом решении сложившейся ситуации".

В соборе участвовали представители духовенства и миряне - всего 161 делегат. Против такого обращения был подан один голос.

В начале октября Минюст Латвии направил обращение в отдел внешних церковных связей РПЦ с просьбой предоставить ЛПЦ автокефалию.