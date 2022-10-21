Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Документ опубликован в пятницу.

Новую структуру возглавил премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее глава государства также подписал указы о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и о мерах по повышению безопасности в регионах РФ.