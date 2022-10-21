Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.