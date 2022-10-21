Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
16:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.
«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:32 21.10.2022
- Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
- 13:00 21.10.2022
- В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин
- 22:40 20.10.2022
- Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море
- 19:20 20.10.2022
- Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
- 17:32 20.10.2022
- Пять ракетных ударов нанесено ВСУ по Каховской ГЭС за сутки — власти
- 14:00 20.10.2022
- Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
- 13:05 20.10.2022
- В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ для обнаружения маловысотных целей — МО РФ
- 12:32 20.10.2022
- ВСУ за сутки четыре раза безуспешно пытались прорваться на херсонском направлении
- 10:32 20.10.2022
- В Николаеве произошли взрывы — СМИ
- 11:20 19.10.2022
- В Артемовске борьба идет за каждый клочок земли, ВСУ подтягивают резервы — Пушилин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать