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НОВОСТИ

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ

16:32 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

«21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

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