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НОВОСТИ

В Киевской области произошли взрывы

17:00 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в пятницу в Киевской области, сообщило украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Позднее глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба проинформировал, что причиной взрывов была «работа саперов». «Взрывы, которые могли быть слышны в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги, — плановая работа саперов», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом Кулеба напомнил, что в регионе объявлена воздушная тревога и призвал население находиться в укрытиях.

Ранее в пятницу власти большинства регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, объявили о воздушной тревоге.

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