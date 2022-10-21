В Киевской области произошли взрывы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли в пятницу в Киевской области, сообщило украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале. Позднее глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба проинформировал, что причиной взрывов была «работа саперов». «Взрывы, которые могли быть слышны в некоторых общинах области в начале сигнала тревоги, — плановая работа саперов», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом Кулеба напомнил, что в регионе объявлена воздушная тревога и призвал население находиться в укрытиях.

Ранее в пятницу власти большинства регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, объявили о воздушной тревоге.