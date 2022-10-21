Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун»

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в пятницу наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун», секретные испытания которой проводились 18 октября.

«Теперь у нас есть „Тайфун“, и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», — подчеркнул турецкий президент во время выступления в Стамбуле. Трансляция выступления велась на странице Эрдогана в «Твиттере».

Испытания разработанной турецкой компанией Roketsan ракеты проводились на побережье Черного моря. «Тайфун» успешно поразил цель на расстоянии 561 км за 458 секунд.

Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не раскрывались.