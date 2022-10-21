Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ
17:40 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ, который европейцам продают в 3-4 раза дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке. Об этом французский президент заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
«Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам, — сказал Макрон. — Это двойные стандарты».
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