0
0
73
НОВОСТИ

Румыния поможет Молдавии с электричеством

18:55 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия увеличит импорт электроэнергии из Румынии, чтобы компенсировать сокращение поставок от Молдавской ГРЭС. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«Мы нашли еще 100 МВт электроэнергии, которые будем импортировать из Румынии. Всего Румыния будет поставлять нам 235 МВт», — написал Спыну в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 21.10.2022
Джорджа Мелони официально стала первой женщиной - премьером Италии
0
33
17:40 21.10.2022
Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ
0
214
17:12 21.10.2022
Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун»
0
235
17:00 21.10.2022
В Киевской области произошли взрывы
0
291
16:48 21.10.2022
SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS
0
228
16:32 21.10.2022
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
0
319
16:12 21.10.2022
Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
0
264
16:00 21.10.2022
Фадеев направил в ООН обращение с просьбой отреагировать на расстрел переправы в Херсоне
0
318
15:32 21.10.2022
Украинских военнопленных предложили перевоспитывать с помощью российского телевидения
0
356
15:12 21.10.2022
Латвийская православная церковь просит у РПЦ автокефалию
0
337

Возврат к списку