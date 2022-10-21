Румыния поможет Молдавии с электричеством
18:55 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы нашли еще 100 МВт электроэнергии, которые будем импортировать из Румынии. Всего Румыния будет поставлять нам 235 МВт», — написал Спыну в своем телеграм-канале.
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