Румыния поможет Молдавии с электричеством

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия увеличит импорт электроэнергии из Румынии, чтобы компенсировать сокращение поставок от Молдавской ГРЭС. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

«Мы нашли еще 100 МВт электроэнергии, которые будем импортировать из Румынии. Всего Румыния будет поставлять нам 235 МВт», — написал Спыну в своем телеграм-канале.