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Джорджа Мелони официально стала первой женщиной - премьером Италии

19:20 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Италии Серджо Маттарелла передал лидеру победившей на парламентских выборах партии «Братья Италии» Джордже Мелони мандат на формирование правительства Италии. Об этом сообщил в пятницу генеральный секретарь президентской администрации Уго Дзампетти.

«Президент передал Джордже Мелони мандат на формирование правительства, она его приняла», — объявил Дзампетти. Трансляцию вел телеканал «РАИ-ньюс-24». Он добавил, что Мелони представила список нового кабинета президенту Серджо Маттарелле, и новое итальянское правительство будет приведено к присяге 22 октября в 10:00 (11:00 мск). Таким образом, Мелони стала первой женщиной-премьером в истории Италии.

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