Байден: Вы считаете, президент России решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет
19:35 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал глава американской администрации.
«Вы считаете, г-н [президент РФ Владимир] Путин решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет,» — утверждал при этом Байден.
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