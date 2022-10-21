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Байден: Вы считаете, президент России решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет

19:35 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь Запада Украине направлена, по сути, на поддержку Европы и Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким признанием выступил в пятницу в краткой беседе с журналистами в Белом доме президент США Джо Байден.

«<…> Если мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем всю Европу, мы поддерживаем НАТО», — сказал глава американской администрации.

«Вы считаете, г-н [президент РФ Владимир] Путин решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет,» — утверждал при этом Байден.

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