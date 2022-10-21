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НОВОСТИ

Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик

21:10 21.10.2022 Источник: Интерфакс

Новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, создаваемый корпорацией Northrop Grumman, будет представлен 2 декабря в ходе церемонии на заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния), сообщило Командование глобального удара США.

"Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны", - сказал начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. "В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад", - добавил он.

По его словам, B-21 Raider будет обладать уникальными боевыми возможностями для проведения будущих операций и станет основой стратегической авиации США.

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