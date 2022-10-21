Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик
21:10 21.10.2022 Источник: Интерфакс
"Презентация B-21 Raider станет историческим моментом для наших ВВС и страны", - сказал начальник штаба ВВС генерал Си Кью Браун. "В последний раз мы представляли новый бомбардировщик более 30 лет назад", - добавил он.
По его словам, B-21 Raider будет обладать уникальными боевыми возможностями для проведения будущих операций и станет основой стратегической авиации США.
НОВОСТИ
- 21:40 21.10.2022
- Участок "зеленой" линии столичного метро "Автозаводская" - "Орехово" закроют на полгода
- 19:35 21.10.2022
- Байден: Вы считаете, президент России решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет
- 19:20 21.10.2022
- Джорджа Мелони официально стала первой женщиной - премьером Италии
- 18:55 21.10.2022
- Румыния поможет Молдавии с электричеством
- 17:40 21.10.2022
- Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ
- 17:12 21.10.2022
- Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты «Тайфун»
- 17:00 21.10.2022
- В Киевской области произошли взрывы
- 16:48 21.10.2022
- SberDevices восстановила возможность управления умным домом Sber для пользователей iOS
- 16:32 21.10.2022
- Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
- 16:12 21.10.2022
- Путин утвердил создание координационного совета для обеспечения потребностей СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать