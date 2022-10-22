Участок «Автозаводская» - «Орехово» зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября
23:36 21.10.2022
На Замоскворецкой линии московского метро с 12 ноября будет закрыт на шесть месяцев участок «Автозаводская» - «Орехово». Как отмечают представители столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, метрополитен и Мосметрострой за это время организуют множество работ. В частности, по сути будет построен новый тоннель длиной 120 метров от «Царицыно» до «Кантемировской». В связи с тем, что оборотные тупики для разворота поездов есть только на «Автозаводской» и «Орехово» движения на участке между ними не будет.
При этом другие участки Замоскворецкой линии будут работать как и прежде. Пассажиры, которые обычно пользовались закрытым участком, смогут ездить на бесплатных компенсационных автобусах, которых выпустят на маршруты больше, чем обычно. Ответы на вопросы, связанные с ограничениями, можно получить при помощи чат-боте в Telegram. Cхемы проезда и маршруты компенсационных автобусов представят к концу следующей недели на всех информационных ресурсах городского транспортного комплекса. С 22 октября начнет работать специальная горячая линия по номеру 3210, на которой пассажиры смогут получить консультации в режиме онлайн.
Также пассажиры могут пользоваться Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской линиями метро, Московским центральным кольцом, электричками Павелецкого направления Московской железной дороги, Московским центральным диаметром-2, а также наземным транспортом и новыми ближайшими станциями Большой кольцевой линии после того, как они начнут работать. По словам главы блока PR и маркетинга департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Юлии Темниковой, в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт» можно будет построить наиболее быстрый альтернативный маршрут.
«Совместно с экспертами Тоннельной ассоциации, строителями и с привлечением научного сообщества мы обследовали данный участок и приняли решение, что полная замена старого тоннеля на новый - самый надежный способ, который решит все сложности на десятилетия вперед. Таких проблемных участков в метро на сегодня больше не выявлено», - сообщают представители Департамента транспорта. По словам первого заместителя начальника метрополитена - начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова, будет сделано все возможное, чтобы сократить срок ремонта. «Все работы будут вестись круглосуточно. Во время ограничения на закрытых станциях будет обновлена инфраструктура: мы уложим виброгасящие блоки и бесстыковый путь, благодаря чему поездки на этом участке Замоскворецкой линии станут тише и комфортнее. Запланирован комплекс работ на электроподстанциях, что увеличит надежность электропитания на данном участке, также на ряде станций отремонтируем путевые стены», - заявил Дощатов.
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