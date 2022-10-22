В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
08:40 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в субботу утром в большинстве регионов Украины, сообщают местные власти.
«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — говорится в сообщении в телеграм-канале Киевской городской военной администрации. О воздушной тревоге в телеграм-каналах также объявили главы Кировоградской и Черкасской областных военных администрации, секретарь Запорожского горсовета и городские власти Одессы. Согласно данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также зазвучали в Киевской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях.
Ранее сообщалось, что тревогу утром в субботу объявили также в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.
НОВОСТИ
- 09:00 22.10.2022
- Четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро Китая не вошли в новый состав ЦК
- 08:50 22.10.2022
- Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине
- 08:30 22.10.2022
- ВСУ вновь попытались нанести удар по переправе в Херсоне
- 23:36 21.10.2022
- Участок «Автозаводская» - «Орехово» зеленой ветки метро закроют на реконструкцию с 12 ноября
- 23:30 21.10.2022
- Борис Джонсон снова будет претендовать на должность премьера Великобритании - СМИ
- 21:10 21.10.2022
- Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик
- 19:35 21.10.2022
- Байден: Вы считаете, президент России решит, что разберется с Украиной, и на этом все завершится? Нет
- 19:20 21.10.2022
- Джорджа Мелони официально стала первой женщиной - премьером Италии
- 18:55 21.10.2022
- Румыния поможет Молдавии с электричеством
- 17:40 21.10.2022
- Макрон подверг критике США за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать