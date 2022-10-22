В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в субботу утром в большинстве регионов Украины, сообщают местные власти.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!» — говорится в сообщении в телеграм-канале Киевской городской военной администрации. О воздушной тревоге в телеграм-каналах также объявили главы Кировоградской и Черкасской областных военных администрации, секретарь Запорожского горсовета и городские власти Одессы. Согласно данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также зазвучали в Киевской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областях.

Ранее сообщалось, что тревогу утром в субботу объявили также в Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Николаевской областях.