В Курской области продлен высокий уровень террористической опасности
09:30 22.10.2022 Источник: Интерфакс
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.
"Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября ещё на 15 суток до 6 ноября", - написал глава региона в телеграм-канале в субботу.
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