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НОВОСТИ

США перебросили в Европу десантную дивизию - CBS News

10:00 22.10.2022 Источник: Газета.Ru

Соединенные Штаты Америки разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск для участия в военных учениях, передает телеканал CBS News.

В публикации отмечается, что 101-я воздушно-десантная дивизия США появилась в Европе впервые за 80 лет на фоне обострения отношений между НАТО и Россией. Всего дивизия состоит из 4,7 тыс. военных. В настоящее время они находятся на территории Румынии.

В разговоре с журналистами CBS News командир дивизии несколько раз подчеркнул, что они прибыли в Европу для защиты территории НАТО. Вместе с тем, позиция командования такова, что они готовы к сражению даже ближайшей ночью и в случае эскалации ситуации намерены пересечь границу и зайти на территорию Украины.

О том, что 101-я дивизия окажется в Европе сообщалось еще в августе. Таким образом США усиливает восточный фланг НАТО.

Вместе с тем в Белом доме неоднократно говорили, что американские военнослужащие не будут вовлечены в конфликт и не станут участвовать в боевых действиях.  Газета.Ru

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