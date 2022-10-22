Президент РФ поздравил главу Казахстана с 30-летием установления дипломатических отношений

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

«За прошедшие десятилетия российско-казахстанские связи вышли на уровень стратегического партнерства и союзничества. Расширяется содержательный двусторонний политический диалог, конструктивное сотрудничество на торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и других направлениях», — говорится в телеграмме.