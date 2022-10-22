Компартия КНР внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня
11:30 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китая одобрили в субботу внесение в Устав политсилы положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом говорится в тексте соответствующей резолюции, который имеется в распоряжении ТАСС.
«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс „одна страна — две системы“, решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую „независимость Тайваня“, — сказано в документе.
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