Компартия КНР внесла в устав положение о противодействии независимости Тайваня

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китая одобрили в субботу внесение в Устав политсилы положения о противодействии независимости Тайваня. Об этом говорится в тексте соответствующей резолюции, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Всесторонне, четко и непоколебимо претворять в жизнь курс „одна страна — две системы“, решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую „независимость Тайваня“, — сказано в документе.