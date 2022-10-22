Шольц заявил, что до 30% граждан ФРГ не согласны с санкциями и поставками оружия Киеву
12:00 22.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
До 30% граждан ФРГ разных политических взглядов не согласны с санкционной политикой правительства Германии и поставками оружия Киеву. С таким утверждением выступил канцлер Олаф Шольц в опубликованном в субботу интервью газете «Вельт ам зонтаг».
«Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что от 20 до 30% не согласны ни с санкционной политикой, ни с поставками оружия. Среди них избиратели почти всех политических взглядов — [консервативного блока] ХДС/ХСС, Свободной демократической партии, „зеленых“, а также Социал-демократической партии Германии», — сказал Шольц. При этом он заверил, что правительство ФРГ продолжит оказывать помощь, в том числе военную, Украине.
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