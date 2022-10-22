В СПЧ рассказали о неравенстве прав добровольцев и мобилизованных

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В СПЧ указали на неравные права добровольцев и мобилизованных. К примеру, речь идёт о предоставлении кредитных каникул.

Многие из-за неравных прав с контрактниками и мобилизованными в итоге отказываются участвовать в специальной военной операции, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов.

«Многие добровольцы, когда узнают, что у них неравные права с мобилизованными, даже в отношении каникул, они разворачиваются и уходят. Они говорят: нам обидно, чем мы отличаемся от тех же контрактников или мобилизованных?»

Кабанов также отметил, что пришедшие в военкоматы по своему желанию люди сталкиваются с отказами и проблемами при оформлении.

«Добровольцам и отказывают. Приходят, офицеры, ребята грамотные, говорят: у нас есть такая-то военно-учётная специальность, будьте любезны нас по этой военно-учётной специальности. А им отвечают: у нас её нет, этой военно-учётной специальности. Военкомы таким образом пытаются выстроить некую историю. Хотя с мобилизованными просто. Я так понимаю, что им дали возможность, кто-то закрыл глаза из начальства, менять категорию призыва».